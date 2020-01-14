Жительницы Краматорска за сутки пополнили счет мошенников на 34 тыс. грн.

В Краматорске за минувшие сутки двое жительниц стали жертвами мошенников. Об этом сегодня, 14 января, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Так, 13 января в полицию Краматорска обратилась 41-летняя краматорчанка, с заявлением о том, что заказав в одном из интернет-магазинов мебель, сделала предоплату на счет продавца в сумме 7070 грн. Однако свой заказ не получила.

А вот 52-летняя женщина получила звонок от «сотрудника банка», который мошенническим путем узнал от нее реквизиты по карте. После разговора потерпевшая обнаружила, что с ее счета исчезли 27 тыс. грн.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Проводится досудебное расследование.

«Уважаемые жители Краматорска, будьте бдительны, проверяйте предоставленную вам информацию, проверяйте каждый звонок от банковских сотрудников позвонив на горячую линию банка, номера указаны на обороте Ваших карт. Если вы или ваши знакомые все же стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию по телефону "102"», – говорится в сообщении.