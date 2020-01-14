Боеприпасы – не металлолом: В ГСЧС предупреждают о минной опасности

В Донецкой области только за минувшие трое суток из-за нарушения правил обращения с взрывоопасными предметами 1 человек погиб, а еще один получил тяжелые ранения. Средний возраст пострадавших составляет 24 года. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Призываем вас быть крайне внимательными и неукоснительно выполнять правила минной безопасности. Если вы нашли неизвестный предмет, который вызывает у вас подозрения, ни в коем случае не берите его в руки, чтобы ближе рассмотреть, не приносите его домой, не разбирайте его и не подвергайте механическому воздействию. Отойдите на безопасное расстояние (не менее 500 м) тем путем, которым пришли, и немедленно сообщите Службу спасения по телефону «101»! Помните, ваша безопасность зависит, в первую очередь, от вас!», – призывают спасатели.