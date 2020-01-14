В Славянске появился аппарат ИВЛ для новорожденных

Славянск (Донецкая обл.) приобрел новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных. Об этом сообщает «АКМЦ»

Отмечается, что стоимость оборудования, которое позволит оказывать необходимую помощь новорожденным в критическом состоянии, составляет 1,3 млн грн.

Сейчас роддом в Славянске получает вторую жизнь – ведутся работы по капитальному ремонту здания. Но кроме строительных материалов крайне необходимо было закупить и новое оборудование. В частности, был приобретен новый аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных.

«У нас уже есть один аппарат для искусственной вентиляции легких. Но он работает у нас уже более 10 лет. Поэтому случались сбои – выходили из строя датчики, контуры. И крайне необходимо было приобретение нового аппарата», – сообщила заведующая отделением неонатального ухода Славянского роддома Ирина Мишина.

Пока в роддоме Славянска еще продолжаются ремонтные работы, новоприобретенное оборудование стоит не распакованным. К тому же, работники роддома ждут медтехников из Киева. Именно эти специалисты должны подключить и настроить оборудование, за которое уже перечислили поставщикам 1,3 млн грн.

В 2019 году в Славянском роддоме 57 новорожденных нуждались интенсивной терапии. Всего за 10 месяцев 2019 здесь родились 626 детей. А в 2018 году в этом роддоме появились на свет 936 младенцев.