Реальное исполнение судебных решений: Прокуратура добилась передачи общине земельного участка стоимостью 43,5 млн грн

Хозяйственный суд Донецкой области полностью удовлетворил иск Артемовской местной прокуратуры о прекращении права Дочернего предприятия «Артемовский завод стеновых материалов» на пользование земельным участком площадью 27,3 га и обязал его вернуть в пользу Бахмутского городского совета. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Прокуратура установила, что предприятие, которое сейчас находится на стадии банкротства, с 2005 года пользовалось земельным участком стоимостью 43,5 млн грн., Однако в 2016 году перестало вносить арендную плату, в результате чего задолженность перед местным бюджетом составила 2,6 млн грн. Кроме того, с мая 2016 года на предприятия истек срок действия спецразрешения на добычу полезных ископаемых, а именно глины для производства кирпича керамического, выданного Государственной службой геологии и недр Украины.



Выявленные нарушения послужили основанием для обращения прокуратуры в суд.



На сегодняшний день соответствующие изменения о передаче территориальной общине Бахмута указанного земельного участка внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Таким образом приняты действенные меры по реальному исполнению судебного решения по иску прокурора.