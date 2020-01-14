Для решения темы Донбасса: Эксперт очертил возможные компромиссы между Россией и Украиной

Лидерам России и Украины для решения конфликта на Донбассе необходимо идти на взаимные компромиссы, несмотря на имиджевые риски для Путина и Зеленского в своих странах. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал политический консультант Александр Вербицкий.

«Для решения вопроса территорий ОРДЛО, необходимо, как минимум, отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию глазами государственников с противоположных сторон границы – из Украины и России. Так как привлекать зарубежных партнеров к рассмотрению этого вопроса следует только в качестве наблюдателей», – сказал Вербицкий.

По мнению эксперта, в этой связи для урегулирования ситуации обеим странам необходимо сразу же определиться:

России – как отдать «республики», а не бросить, кинуть, предать;

Украине – как принять отдельные районы, а не переломать через любое колено (идеологическое, законодательное, полицейское, националистическое);

кто, кому и что должен в экономическом плане из сторон;

кто выступит гарантом мира в регионе из понятных и приемлемых посредников (не НАТО);

в какие сроки могут быть произведены все согласованные действия (юридические, законодательные, административные, физические, избирательные);

каким образом отдельные районы могут стать примирительным базисом для двух стран (фундаментом сотрудничества);

кто (какие категории лиц) попадут под амнистию по украинскому законодательству (и какие – нет);

каков будет статус отдельных районов в составе областей Украины (Донецкая и Луганская).

Политконсультант считает, что лидеры Украины и РФ должны исходить не столько из норм права, сколько из сложившейся ситуации, и идти на определенные компромиссы. «Россия контролирует непризнанные "республики" и финансирует их, а Украина декларирует готовность идти на все для достижения мира и возврата контроля над своими границами и территориями. При этом Россия прямо заинтересована в снятии экономических и иных санкций со стороны ЕС и США, и может использовать тезис смены власти в Украине для мирной передачи территории "республик". В свою очередь, Украина вполне может отказаться (по договоренности с РФ) от посредничества ЕС и ООН при контроле процесса передачи территорий, заменив его контингент (20 тыс. человек) силами республик бывшего СНГ (Беларусь и Казахстан) и при наблюдении международных миссий (ОБСЕ и др., например, МА СЕ, в принципе и представителей НАТО, почему нет?)», – пояснил Вербицкий.

Риски, которые могут возникнуть в процессе названных действий, – прежде всего, имиджевые президентов Украины и России. «Это обвинение в своих странах в сдаче национальных интересов, примирении с агрессором (Украина) или националистами (Россия), неоплаченных жертвах патриотов и "Зрада!" (Украина) и "Не забудем, не простим!" (Россия). Но даже Майдан, если он и случится в Киеве, ни к чему не приведет, так как война, идущая с 2014 года, надоела всем – и у нас, и на Западе. И Германия, и Франция, судя по всему, сами не рады, что в 2014 году вмешались в наши процессы. Что уж говорить о США, с постоянными скандалами, связанными с Украиной, вплоть до процедуры импичмента Дональду Трампу!?» – заключил эксперт.