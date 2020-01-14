Нетрезвая и без документов: На Донетчине женщина устроила ДТП

В Приморском районе Мариуполя вечером в понедельник, 13 января, произошло ДТП. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«Как пояснил водитель автомобиля BMW, он стоял припаркованным у обочины, как вдруг заметил автомобиль Mazda, который двигался без световых указателей и внезапно начал разворачиваться. Не справившись с управлением, женщина ударила транспортное средство», – рассказали в патрульной полиции.

Также отмечается, что во время общения с участниками ДТП, патрульные обнаружили у виновницы признаки алкогольного опьянения.

«К тому же, женщина не предоставила патрульным никаких документов на автомобиль, а также отказалась от прохождения тестов на состояние опьянения», – отметили в пресс-службе.

В результате полицейские составили админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП ч. 1 ст. 126 (управление без документов) КоАП. Женщину ожидает судебное заседание.