Стало известно, когда должно состояться первое в 2020 году заседание ТКГ по Донбассу

Первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины должно состояться в Минске (Беларусь) 16 января, в четверг. Об этом сегодня, 14 января, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня в Киеве Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау. «Леонид Кучма поздравил посла Грау со вступлением в полномочия и выразил надежду, что ее работа поможет приблизить Украину к миру. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске», – написала Олифер.

Напомним, на предыдущем заседании ТКГ, которое состоялось в Минске 18 декабря 2019 года, стороны основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми. А 23 декабря участники ТКГ провели переговоры в формате видеоконференции, на которых Украина и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) договорились об обмене пленными в формате «всех установленных на всех установленных».