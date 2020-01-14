Нацгвардия Украины доставляет 12-й международный гуманитарный груз жителям Донбасса (Фото)

Подразделения Национальной гвардии Украины (НГУ) доставляют 12-й международный гуманитарный груз жителям Донбасса. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба НГУ.

Так, вчера подразделения НГУ обеспечили доставку гуманитарного груза от Латвийской республики в населенные пункты Донецкой области. Первый гвардейский грузовик с гуманитарной помощью приехал в Новолуганское. В нем – теплые вещи, домашний текстиль, одежда и обувь для местного населения. «Вопрос транспортировки гуманитарной помощи был полностью решен. Груз передан местной администрации населенного пункта Новолуганское. За пять лет это уже 12-й международный гуманитарный груз, который доставляет именно Национальная гвардия Украины. Гражданско-военное сотрудничество продолжает развиваться и в дальнейшем помощь населению в прифронтовых районах будет только расти», – сообщил начальник отдела информационной поддержки НГУ полковник Виктор Голумбовский.

По словам волонтера и одновременно работницы сельсовета Елены Кочуры, такая помощь необходима как никогда. «Получаем помощь уже в третий раз. Этими вещами будут обеспечены населенные пункты Новолуганское, Семигорье, Травневое, Луганское, Мироновский», – уточнила она.

Другой грузовик с медицинским оборудованием прибыл в Николаевку. Здесь находится Славянская центральная районная больница. «Получили от Латвии многофункциональные медицинские кровати, аппарат для ультразвуковой диагностики, некоторую спецодежду. Очень благодарны за такую ​​важную материальную поддержку, а Нацгвардии Украины – за доставку груза», – сказал директор больницы (хирург высшей категории) Александр Биланов.

Общий вес гуманитарной помощи составляет около 20 тонн. Основная часть направлена ​​для наиболее незащищенных слоев населения.

Как уточняется, сегодня груз будет доставлен еще в 2 населенных пункта Луганской области.

Фото: пресс-служба НГУ

Напомним, что вчера в Краматорске состоялась передача гуманитарного груза, сформированного по инициативе Латвийской Республики и собранного силами волонтерских организаций Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии для жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса.