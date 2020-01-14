Нацгвардия Украины доставляет 12-й международный гуманитарный груз жителям Донбасса (Фото)

Подразделения Национальной гвардии Украины (НГУ) доставляют 12-й международный гуманитарный груз жителям Донбасса. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба НГУ.
Так, вчера подразделения НГУ обеспечили доставку гуманитарного груза от Латвийской республики в населенные пункты Донецкой области. Первый гвардейский грузовик с гуманитарной помощью приехал в Новолуганское. В нем – теплые вещи, домашний текстиль, одежда и обувь для местного населения. «Вопрос транспортировки гуманитарной помощи был полностью решен. Груз передан местной администрации населенного пункта Новолуганское. За пять лет это уже 12-й международный гуманитарный груз, который доставляет именно Национальная гвардия Украины. Гражданско-военное сотрудничество продолжает развиваться и в дальнейшем помощь населению в прифронтовых районах будет только расти», – сообщил начальник отдела информационной поддержки НГУ полковник Виктор Голумбовский.
По словам волонтера и одновременно работницы сельсовета Елены Кочуры, такая помощь необходима как никогда. «Получаем помощь уже в третий раз. Этими вещами будут обеспечены населенные пункты Новолуганское, Семигорье, Травневое, Луганское, Мироновский», – уточнила она.
Другой грузовик с медицинским оборудованием прибыл в Николаевку. Здесь находится Славянская центральная районная больница. «Получили от Латвии многофункциональные медицинские кровати, аппарат для ультразвуковой диагностики, некоторую спецодежду. Очень благодарны за такую важную материальную поддержку, а Нацгвардии Украины – за доставку груза», – сказал директор больницы (хирург высшей категории) Александр Биланов.
Общий вес гуманитарной помощи составляет около 20 тонн. Основная часть направлена для наиболее незащищенных слоев населения.
Как уточняется, сегодня груз будет доставлен еще в 2 населенных пункта Луганской области.
Напомним, что вчера в Краматорске состоялась передача гуманитарного груза, сформированного по инициативе Латвийской Республики и собранного силами волонтерских организаций Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии для жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса.