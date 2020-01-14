Граждане Украины стали значительно меньше ездить в Россию

В 2019 году граждане Украины значительно меньше пересекали границу с Россией, но чаще путешествовали по морю и по воздуху. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, все больше путешественников, как в Украину, так и за пределы государства, предпочитают воздушный транспорт. В частности, в прошлом году самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек). Доля украинцев среди путешественников, выбравших воздушные путешествия, выросло еще больше – более чем на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек. Этот показатель в общем пассажиропотоке хоть и незначительный, но по сравнению с 2018 годом он вырос на 11,5%.

Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то, по данным ГПСУ, пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018 года. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек.

Также сообщается, что почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 – менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн ​​человек).

Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, пересекших границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Напомним, как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ. По его словам, таким образом должно уменьшиться время прохождения пограничного контроля, поскольку данные загранпаспортов будут считываться специальными приборами.