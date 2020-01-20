В Украине создадут реестры учеников и учителей, – министр

В Украине создадут реестр учащихся учреждений среднего образования и реестр учителей. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью «Интерфакс – Украина».

«Я считаю, что принцип доступности начального образования в привязке к месту жительства себя оправдывает. Мы, безусловно, это будем делать и в дальнейшем. Закон, который недавно приняла Рада, узаконивает этот подход», – сказала она.

По словам министра, она понимает, что этот принцип всегда будет подвергаться дискредитации в условиях нехватки школ в крупных городах, «вакханалии» с точки зрения регистрации места жительства, а также отсутствия достоверных реестров учеников. «На первые два тезиса Министерству образования повлиять реально сложно, потому что это не входит в компетенцию нашего ведомства. Мы можем повлиять на третье. Мы поняли, что, развивая систему сбора статистики, мы, наконец, должны подойти к созданию реестра учеников среднего образования. Также критически важно создать реестр учителей», – заявила Новосад.

Министр уточнила, что в 2020 году Минобразования в тестовом режиме запустило новую систему сбора статистики и к этой системе намерено построить модуль по реестру учеников и учителей. «Сейчас над этим начинаем работать, в первую очередь делаем техническое задание и ищем деньги», – добавила она.

Также Новосад отметила, что данный реестр будет, в частности, использоваться для жеребьевки при зачислении детей в школу.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла новый Закон «О полном общем среднем образовании». Закон предусматривает возможность для учеников выбирать свою образовательную траекторию, а также, гарантирует получение среднего образования людям с особыми потребностями. А также Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц».