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В «ЛНР» повышаются тарифы на электроэнергию

14.01.20 15:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Правительство ЛНР» приняло постановление об изменении с 1 февраля 2020 года тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению, сообщает «министерство топлива, энергетики и угольной промышленности».

Согласно постановлению, с 1 февраля будут действовать следующие тарифы на электроэнергию:

  • за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт/ч – 80,18 руб.
  • за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт/ч до 800 кВт/ч –109,04 руб.
  • за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт/ч – 268,08 руб.

Как сообащалось ранее, «глава ДНР» Денис Пушилин поручил «правительству» с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для населения. Другие детали пока не сообщаются.

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