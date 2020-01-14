В «ЛНР» повышаются тарифы на электроэнергию

«Правительство ЛНР» приняло постановление об изменении с 1 февраля 2020 года тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению, сообщает «министерство топлива, энергетики и угольной промышленности».

Согласно постановлению, с 1 февраля будут действовать следующие тарифы на электроэнергию:

за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт/ч – 80,18 руб.

за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт/ч до 800 кВт/ч –109,04 руб.

за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт/ч – 268,08 руб.

Как сообащалось ранее, «глава ДНР» Денис Пушилин поручил «правительству» с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для населения. Другие детали пока не сообщаются.