Большинство едет за пенсией: Показали очереди на КПВВ «Марьинка» (Фото)

Ежедневно через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) проходит от 6 тысяч человек, на новогодние и рождественские праздники это количество было вдвое больше. Большинство путешественников едет за пенсией.

Человеку, который ни разу не преодолевал этот долгий путь, почти невозможно понять, через что проходят эти люди. Так, чтобы добраться из неподконтрольного Донецка сначала нужно прости блокпосты незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», потом их пункт пересечения, потом проехать «нулевые» украинские позиции, и, наконец, пройти контроль на КПВВ. «Тут без проблем, а там тяжело. Долго ждать», – говорит женщина.

А потом еще нужно отстоять очередь на автобус и доехать до одного из ближайших городов. «Да нет слов просто, понимаете, просто нет слов, насколько это все надоело», – поделился мужчина.

На КПВВ «Марьинка» создается впечатление, что в Донецке совсем не осталось молодежи – абсолютное большинство в очереди – люди старшего возраста. Большинство путешественников связаны одной целью. «За пенсией. Люди все едут за пенсией, в основном», – сказал мужчина в очереди.

Как поясняют пограничники, это еще не очереди. Перед зимними праздниками людей было вдвое больше. «Около 6-7 тысяч лиц в день. Это не самый большой поток. Очереди практически отсутствуют», – сообщил руководитель пограничного отряда КПВВ «Марьинка» Роман Коссе.

Также здесь пенсионеры пытаются разобраться который час. «12 часов по-русски, а нам надо по-украински. Значит сейчас 11», – путается пенсионерка.

В очереди рассказали и о нынешнем Донецке. «Машин вообще нет, малова-то. Хотелось бы, чтобы было иначе. Стало меньше народу», – сказала молодая пара.

«Город пустой. Кругом аренда. Магазины не работают. Транспорт работает плохо. Работы нет. Умные люди едут работать в Украину, не очень умные – в Россию», – добавил пенсионер.

Фото: скриншот видео «ТСН»

Напомним, гражданам Украины, которые не могут переехать из временно неподконтрольных украинкой власти территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную, чтобы получить свои законные пенсии, приходится имитировать переселение, постоянно пересекая КПВВ.

Также сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях за 2019 год при пересечении КПВВ у линии разграничения умерло, по разным данным, от 30 до 50 человек. Однако смертность при пересечении КПВВ можно уменьшить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»