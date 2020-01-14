Пострадавшие пешеходы, пьяные водители: В «ДНР» рассказали о ДТП за выходные

В «ДНР» с 11 по 12 января произошло 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек, а также зарегистрировано 9 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что за этот период было выявлено 272 нарушения ПДД, в том числе 12 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

11 января в Калининском районе Донецка 42-летний водитель автомобиля Zaz-Daewoo совершил наезд на 88-летнюю женщину, которая потеряла равновесие и упала на проезжую часть перед транспортным средством. В результате ДТП пенсионерка была травмирована.

12 января в Петровском районе Донецка 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не учел дорожную обстановку, потерял контроль над управлением автомобиля и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель был травмирован.