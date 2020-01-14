В «ЛНР» ребенок получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета

Во временно неподконтрольном украинскому правительству в Миусинске (Луганская обл.) 12 января ребенок 2008 года рождения получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета, сообщают местные жители в социальных сетях.

Его доставили в больницу с диагнозом: проникающее роговичное осколочное ранение нижнего века правого глаза, множественные осколочные ранения грудной клетки, брюшной стенки, кистей обеих рук.

По предварительным данным ранения он получил по месту жительства в результате взрыва неустановленного предмета во дворе дома, по которому он ударил топором.