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В «ЛНР» ребенок получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета

14.01.20 15:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству в Миусинске (Луганская обл.) 12 января ребенок 2008 года рождения получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета, сообщают местные жители в социальных сетях.

Его доставили в больницу с диагнозом: проникающее роговичное осколочное ранение нижнего века правого глаза, множественные осколочные ранения грудной клетки, брюшной стенки, кистей обеих рук.

По предварительным данным ранения он получил по месту жительства в результате взрыва неустановленного предмета во дворе дома, по которому он ударил топором.

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