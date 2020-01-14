Волонтеры подарили новое жилье 18 семьям из зоны боевых действий и неподконтрольного Донбасса

В 2019 году команда Гуманитарной миссии «Пролиска» подарила новое жилье 18-ти семьям мирных жителей из зоны боевых действий и неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Миссии Евгений Каплин.

По его словам, в этих семьях живут 74 человека, из которых около 50 детей. «В этом году мы реализовали первый в мире пилотный проект по добровольному перемещению. Благодаря этой светлой инициативе дети больше не будут засыпать и просыпаться под звуки артиллерийских выстрелов», – написал он.

Кроме того, Гуманитарная миссия «Пролиска» на постоянной основе продолжает поддерживать 2 хосписа, в которых находятся 70 пожилых людей и лиц с инвалидностью. Эти люди не способны сами себя обслуживать и не могут быть устроены в государственные дома престарелых.

Как сообщалось ранее, 8 августа 2019 года семья из поселка на линии разграничения Пивденное (Донецкая обл.) получила от волонтеров новую квартиру в безопасном месте. А 29 октября Гуманитарная миссия «Пролиска» помогла семье с тремя детьми из прифронтовой Старомарьевки (Донецкая обл.) переехать на мирную землю в поселок под Мариуполем, где им купили дом.