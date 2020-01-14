«Еленовка – сразу на заезд»: Ситуация в пунктах пропуска днем 14 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 14 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Светлана: «10:43. Из Украины Майорск в Горловку. Украинский – сквозняком, на ДНР в Горловку очередь от нулевого».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Администратор»: «11:29. Каргилл – Курахово. В сторону Украины автоочередь 60+- общей, льготной 50 +- машин»;
- Андрей: «13:10. Курахово в сторону Донецка: машин 20. Проходят быстро. Каргилл машин 30».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- «Администратор»: «10:10. Еленовка на выезд машин 150-200. Стоим 1,5 часа без протяжек»;
- «Администратор»: «12:15. Еленовка – машин 200»;
- Максим: «12:43. Еленовка. Сейчас на выезд машин 20-30»;
- «Ingort»: «14:07. 15:00 по мск Еленовка – сразу на заезд».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- «Vitos»: «12:18. Октябрь в Мариуполь 6 машин. Нулевой пока не видно».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения очередей нет: