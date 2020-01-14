«Еленовка – сразу на заезд»: Ситуация в пунктах пропуска днем 14 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Светлана: «10:43. Из Украины Майорск в Горловку. Украинский – сквозняком, на ДНР в Горловку очередь от нулевого».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «11:29. Каргилл – Курахово. В сторону Украины автоочередь 60+- общей, льготной 50 +- машин»;

Андрей: «13:10. Курахово в сторону Донецка: машин 20. Проходят быстро. Каргилл машин 30».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:10. Еленовка на выезд машин 150-200. Стоим 1,5 часа без протяжек»;

«Администратор»: «12:15. Еленовка – машин 200»;

Максим: «12:43. Еленовка. Сейчас на выезд машин 20-30»;

«Ingort»: «14:07. 15:00 по мск Еленовка – сразу на заезд».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Vitos»: «12:18. Октябрь в Мариуполь 6 машин. Нулевой пока не видно».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения очередей нет: