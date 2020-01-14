В Украине «Доступные лекарства» можно получать в более 7 тысячах аптек

По состоянию на сегодня, 14 января, в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, лекарственные средства по государственной программе реимбурсации «Доступные лекарства» отпускают в 7 430 аптеках. В 2020 году к программе присоединилось еще больше частных аптек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Так, НСЗУ заключила договоры с 925 аптечными учреждениями-юридическими лицами.

Лекарственные средства, подлежащие реимбурсации, с 1 апреля выписываются исключительно через электронную систему здравоохранения (в форме электронного рецепта (е-рецепт)). Уже выписано 11,19 млн электронных рецептов, из них погашено – 9,39 млн (84,38%). Наибольшее количество е-рецептов выписано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Донецкой областях и в городе Киев.

Наибольшее количество выписанных рецептов – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (почти 8 940 млн), далее – сахарный диабет (более 1 860 млн) и бронхиальная астма (более 332 тыс.).

По словам и.о. начальника отдела по работе с договорами с аптеками Ирины Лиштабы, НСЗУ удалось провести очень быструю договорную компанию. За 6 рабочих дней смогли перезаключить договоры на 2020 год с аптеками со всей страны. «Мы продолжаем принимать заявления на заключение договоров о реимбурсации и надеемся, что количество аптек, входящих в программу, будет расти», – добавила она.

На подконтрольной украинской власти территории Луганской области одна из крупнейших сетей аптек – Коммунальное предприятие «Луганская областная "Фармация" Север». В программе «Доступные лекарства» участвуют 85 аптечных учреждений, в 75 аптеках лекарства выдаются по электронному рецепту. Как сообщила заведующая организационно-фармацевтического отдела предприятия Наталья Мишкина, в сельской местности региона они единственные поставщики услуг по электронному рецепту.

Как известно, с 1 апреля 2019 года программа реимбурсации «Доступные лекарства» перешла в администрирование НСЗУ и стала работать по новым правилам. Лекарственные средства по программе отпускаются только по электронным рецептам. Выписывает их врач первички, о выборе которого пациент подал декларацию.

Программа «Доступные лекарства» рассчитана на пациентов, которые имеют: сердечно-сосудистые заболевания; диабет II типа; бронхиальную астму. Электронный рецепт можно погасить в любой аптеке, участвующей в программе, а не только по месту жительства.