Сроком на год: В Славянске между переселенцами распределят 10 квартир

В Славянске (Донецкая обл.) для представления переселенцам в качестве временного жилья приобрели 10 двухкомнатных квартир, которые будут распределять на основании конкурса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 января, во время пресс-конференции сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

«Славянским городским советом было закуплено 10 квартир на 3 млн грн. Еще 200 тыс. грн мы сэкономили. В соответствии с требованием министерства [по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц], приобретены именно двухкомнатные квартиры. Если мы будем участвовать в данной программе и в 2020 году, то будем просить, чтобы можно было покупать и однокомнатные квартиры, т. к. есть часть одиноких людей, которые попадают по статусу и могут получить такое жилье», – сказал мэр города.

Сейчас жителей Славянска, которые имеют статус ВПЛ, приглашают в Центр предоставления административных услуг, где они могут подать заявки на получение квартир. На основании данных заявок будет проведен конкурс по распределению жилья.

«Нет никаких ограничений для тех, кто имеете статус внутренне перемещенного лица и зарегистрирован в Управлении социальной защиты Славянского городского совета. Все эти люди имеют право претендовать на это жилье. Местные семьи из Славянска, жилье которых пострадало во время боевых действий и имеет третью категорию разрушения, также имеют статус ВПЛ – они все проинформированы о том, что они имеют право поселится в эти квартиры. Такие местные жители пользуются такими же правами, как и все ВПЛ», – пояснила начальник отдела по учету и распределению жилой площади Славянского городского совета Анна Стешенко.

Всем подавшим заявления семьям переселенцев будут начисляться балы, и по данным балам выберут 10 семей, которые получат жилье. «Конкурс проходит не по факту подачи заявления – кто первый подал, а кто второй. Будет применяться бальная система, рассматриваться будут наиболее незащищенные слои населения. Это, в основном, семьи с детьми. То есть у каждой категории будут определенные балы, и те семьи, которые наберут наибольшее их количество, и будут заселены в эти квартиры», – уточнила начальник отдела.

Эти 10 квартир – временное жилье, его нельзя приватизировать и оно выдается сроком на год. В этой связи заявления на проживание в данных квартирах будут приниматься постоянно. «Это жилье будет даваться людям в пользование до года. Поэтому если вдруг у семей, которые будут проживать в этих квартирах, поменяются какие-то условия и они вынуждены будут выехать и квартира будет освобождаться, мы будем опять заселять туда тех людей, которые будут состоять у нас на очереди», – продолжила Стешенко.

Коммунальные услуги жильцы будут оплачивать самостоятельно, на них будут открыты лицевые счета. Также они будут иметь право оформлять субсидии. «Город однозначно будет контролировать эти квартиры, потому что это наша коммунальная собственность. После заселения улучшения условий в квартирах, каких-либо приобретений для них не будет, по программе – только предоставление жилья», – уточнили в горсовете.

Провести конкурс планируют в конце февраля. «Уже заявления подают. Горсовет принимает их уже в течение месяца. На сайте городского совета размещено соответствующее объявление и перечень документов, которые необходимы для принятия на учет и для участия в этом конкурсе», – резюмировала начальник отдела.

Как сообщалась ранее, данные 10 квартир в коммунальную собственность власти города приобретали у горожан. Средства по схеме «50 на 50» выделялись из государственного и областного бюджетов, данную программу курирует МинВВОТ.