В «ЛНР» участники НВФ обстреляли жилые дома: Ранены жители

В неподконтрольной украинским властям Луганской области незаконные вооруженные формирования (НВФ), совершая провокационный обстрел позиций украинских военных, попали в жилые дома в Голубовке (до переименования – Кировск). В результате, были ранены мирные жители. Об этом сегодня, 14 января, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об очередных попытках командования российско-оккупационных войск дискредитировать Вооруженные силы Украины», – отметил Праута.

В частности, по данным ГУР, 10 января артиллерийское подразделение дислоцированной в неподконтрольном Алчевске «4 отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса» совершило провокационный обстрел позиций Объединенных сил.

«При этом оккупанты попали в район жилых домов н. п. Голубовка на временно оккупированной территории в Луганской области, в результате чего ранениям, в том числе тяжелым, подверглись гражданские лица», – сообщил Праута.

По его словам, чтобы скрыть свои преступные действия и переложить ответственность за обстрел на подразделения Объединенных сил, НВФ в очередной раз начали распространять фейковую информацию в местных и российских СМИ.