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На Донетчине сгорела база военных парамедиков (Фото)

14.01.20 17:05
Фото: Facebook / Юлия Паевская
Фото: Facebook / Юлия Паевская

В Донецкой области сегодня ночью, 14 января, сгорела база подразделения военных парамедиков «Ангелы Тайры», которая находится вблизи Широкино. Об этом на своей странице в Facebook сообщила командир подразделения «Ангелы Тайры» Юлия Паевская.

«База Ангелов Тайры сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы», – написала Паевская.

Она отметила, что причиной пожара предположительно стала неисправная проводка. По ее словам, ближайшие задачи – это лечение пострадавшего и восстановление базы.

«Спасибо побратимам за самоотверженность. Помощь будет нелишней», – добавила Юлия Паевская.

Фото: Facebook / Юлия Паевская

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