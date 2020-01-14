На Донетчине нестабильная ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

В Донецкой области эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) является нестабильной. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Департамента охраны здоровья Донецкой областной государственной администрации.

«В области с 03.01.2020 года по 09.01.2020 года заболели гриппом и ОРВИ 4 954 человека, показатель на 100 тыс. населения составляет 264,4, что ниже эпидемического уровня на 45,3% и выше, чем на прошлой неделе на 14,7%», – сказано в сообщении.

Отмечается, что среди всех заболевших, дети до 17 лет составляют 63,1% (3 126 случаев). Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ составляет 827,2 на 100 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 1,9%.

Также, за этот период были госпитализированы 232 человека. Среди них, 82% детей до 17 лет.

«На отчетной неделе ОРВИ заболели 101 175 человек, из них 65,4% дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 264,6 на 100 тыс. населения, что на 44,5% меньше эпидемического порога по Украине», – уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным медиков, в области начата прививочная кампания на 25 административных территориях, в городах: Бахмут (до переименования Артемовск), Торецк (до переименования – Дзержинск), Дружковка, Мариуполь, Краматорск, Покровск (до перименования – Красноармейск), Славянск, Константиновка, Новогродовка, Селидово, Угледар, Мирноград (до перименования – Димитров), Доброполье. А также, в Константиновском, Волновахском, Никольском, Покровском, Лиманском, Мангушском, Добропольском, Марьинском, Славянском, Александровском, Ясиноватском и В-Новоселковском районах.

Всего в области привито 5 720 человек, что составляет 38,56% от плана. «За средства местного бюджета привито 3 167 человек, за собственные средства – 1 185 человек, за внебюджетные средства – 1 368 человек», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что по информации Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья, в Украине с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 5 человек.

«С октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Никто из умерших не имел прививки от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря», – сказано в сообщении ЦОЗ.