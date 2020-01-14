На Донетчине сохраняется самый высокий уровень инфляции среди регионов Украины

На Донетчине уже третий год подряд уровень инфляции является самым высоким среди всех регионов Украины. Однако, в 2019 году существенное замедление инфляции произошло, прежде всего, за счет укрепления национальной валюты, а также, из-за снижения цен на некоторые виды топлива и расширением предложения сельхозпродуктов. В 2019 году уровень инфляции в области составил 6%*. Об этом сегодня, 14 января, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по информации ведомства, в декабре 2019 года цены потребительского рынка области по сравнению с декабрем предыдущего года повысились на 6,0%. Для сравнения, в течение 2018 года потребительские цены выросли в регионе на 12,3%, в 2017 году – на 15,9%. В среднем по Украине уровень инфляции в 2019 году снизился до 4,1% против 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году.

Как пояснили в облстате, существенное замедление инфляции в 2019 году произошло, прежде всего, за счет укрепления национальной валюты, что создало предпосылки для удешевления импортных товаров. Инфляционное давление уменьшилось также в связи со снижением цен на некоторые виды топлива и расширением предложения сельскохозяйственных продуктов благодаря увеличению их производства.

«Кроме традиционного снижения цен в летние месяцы под влиянием сезонного фактора, в Украине впервые за почти три десятилетия с начала регистрации цен зафиксирована дефляция в декабре: потребительские цены уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%; в Донецкой области они остались на уровне ноября 2019 года», – сказано в сообщении.

В то же время, согласно данным статистики, в 2019 году продолжали дорожать основные продовольственные товары. Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в конце года стали выше по сравнению с декабрем 2018 года в среднем на 5,4%. Больше всего подорожали:

фрукты – на 22,9%;

хлеб – на 8,2%;

молоко – на 7,8%;

рыба и продукты из рыбы – на 5,8%;

овощи – также на 5,8%;

кондитерские изделия из сахара – на 5,5%.

Повысились также цены на:

кисломолочную продукцию – на 5,3%;

масло – на 5%;

шоколад – на 4,8%;

макаронные изделия – на 4,2%;

мясо и мясопродукты – на 4%;

кофе – на 2,8%

чай – на 2,7%.

Подешевели в течение 2019 года яйца – на 13,0%, рис – на 6,1%, сахар – на 0,8%, подсолнечное масло – на 0,3%.

Вследствие дальнейшего повышения ставок акцизного налога цены на табачные изделия в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года повысились на 20%. Алкогольные напитки подорожали в течение года на 5,6%.

Кроме того, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре 2019 года стали ниже, чем в декабре предыдущего года, на 0,8%.

«Последний раз цены и тарифы на эту группу коммунальных товаров и услуг снижались в области в 2012 году (на 0,2%), а начиная с 2014 года, они повышались ежегодно и за пять лет выросли в среднем в 4,9 раза. Прекращение негативной динамики в 2019 году связано со снижением цены природного газа для населения, который дешевел в течение семи месяцев, начиная с мая (за исключением ноября), и в декабре его цена по сравнению с декабрем 2018 года уменьшилась на 27,6%», – пояснили в ведомстве.

Без изменений в 2019 году оставались тарифы на электроэнергию. Вместе с тем, водоснабжение подорожало за год на 2,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 3,8%, канализация – на 5,6%, горячая вода, отопление – на 17,4%.

Подешевели в течение 2019 года на 9,4% горюче-смазочные материалы. В то же время услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 13,6%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 16%.

На 5,5% выросли к концу 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года средние цены в системе здравоохранения.

Одежда и обувь подорожали на 6,8%. Цены и тарифы в сфере связи повысились в течение года на 12,8%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.