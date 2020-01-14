ДТП в Славянске: Автомобиль сбил пожилую женщину

В Савянске (Донецкая обл.) вчера, 13 января, в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) пострадала пожилая жительница. Автомобиль сбил женщину у входа в парк «Шелковичный». Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Вчера в начале шестого вечера в полицию Славянска поступило сообщение о травмировании пешехода автомобилем, которое произошло по ул. Генерала Лозановича», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП 62-летняя женщина получила травмы и была доставлена ​​в медицинское учреждение.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает для нарушителя штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.