НВФ ОРДЛО не соблюдают режим тишины, – Кучма на встрече со спецпредставителем ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР» и «ЛНР» не соблюдают режим прекращения огня, в результате чего гибнут и получают ранения украинские военные. Об этом сегодня, 14 января, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма на встрече в Киеве со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, в разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Также обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году. «Отметили важность взаимного освобождения удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря 2019 года. Во время общения Леонид Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО*, в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные», – рассказала Олифер.

«Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей – только с этого может начаться возвращение мира», – отметил Леонид Кучма.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей