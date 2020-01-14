С начала года за домашние насилие привлечены к ответственности 22 жителя Краматорска

С начала года 22 жителя Краматорска привлечены к ответственности за домашнее насилие. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба полиции города.

«Одной из основных причин агрессивного поведения обидчика в семье является злоупотребление спиртными напитками. За сутки полицейские Краматорска получают, в среднем, от 4 до 8 сообщений о насилии в семье. И это не обязательно муж бьет жену, как привыкли все считать. Поступают сообщения о том, что дети обижают родителей или наоборот, ссоры с родственниками, иногда, что жена на дает покоя мужу с которым уже расторгнут брак», – рассказали в пресс-службе.

Так вечером работники краматорской группы реагирования на факты домашнего насилия получили очередное сообщение о ссоре в семье. Женщина сообщила, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения выбивает двери в квартиру и ругается. С женщиной дома находится 3-летний ребенок.

«На месте инспекторы группы реагирования успокоили заявителя, писать заявление чтобы привлечь своего мужа к ответственности она отказалась. Однако полицейские оценив все существующие риски в данной ситуации и наличие маленького ребенка, который в тот момент была очень напуган, составили на обидчика административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за совершение домашнего насилия. Кроме того инспекторы группы реагирования вынесли мужчине срочное запрещающее предписание на сутки. А самого обидчика за его агрессивное поведение правоохранители доставили в отдел полиции», – отметили в пресс-службе.

В полиции напомнили, что с 11 января 2019 года вступила в силу статья 126-1 Уголовного кодекса Украины «Домашнее насилие». Теперь обидчик может быть привлечен к уголовной ответственности. Максимальное наказание за совершение домашнего насилия предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

«Полицейские рекомендуют краматорчанам не замалчивать случаи домашнего насилия, особенно когда в семье есть дети. Именно они больше всего страдают от конфликтов родителей», – отметили в полиции.