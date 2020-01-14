Я знаю, как это было: Глава военной прокуратуры ООС рассказал о резонансном деле по убийству жителя Авдеевки

Уголовное дело об убийстве представителем СБУ мирного жителя Авдеевки находится на контроле военной прокуратуры – как на уровне Киева, так и на уровне Операции объединенных сил (ООС). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил начальник управления военной прокуратуры Операции Объединенных сил Алексей Александров в Краматорске во время встречи с адвокатами семьи убитого Владимира Еремина.

Александров отметил, что он хорошо знаком с этим резонансным уголовным делом. «Я это дело не то, что знаю, я это дело раскрывал, будучи тогда еще в должности начальника отдела по надзору за органами полиции. Я знаю, как это было, как это все происходило, как мы вышли на этого субъекта (имеется в виду обвиняемый – Вадим Федорчук, – ред.). Поэтому дело находится на контроле не только в Генеральной прокуратуре, но и здесь», – подчеркнул он.

Как рассказал Руслан Жученко, адвокат супруги убитого, в декабре 2019 года он вместе с правозащитницей, руководителем «Центра Громадянських свобод» Александрой Матвейчук, встречался в Киеве с заместителем начальника отдела Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Александром Сорочко, где акцентировали внимание на нарушениях в судебном процессе. По словам адвоката, Сорочко взял дело под особый контроль и отреагировал на обращение. В итоге, с нынешнего года группа прокуроров, которая сопровождает дело в суде, была усилена сотрудником областной военной прокуратуры Богданом Магидиным.

Как сообщалось ранее, 43-летний житель Авдеевки Владимир Еремин пропал в марте 2017 года. Мужчина работал на одной из фирм, имел жену и 11-летнего сына. Тело Еремина было обнаружено 10 марта 2017 года за 12 км от Авдеевки, в лесополосе Ясиноватского района. Жертву замучили до смерти.

В совершении преступления подозревается сотрудник СБУ майор Вадим Федорчук. Свидетели убийства – военнослужащие одного из подразделений – пояснили, что они с данным сотрудником СБУ употребляли спиртное, после этого «занялись» розыском лиц, которые сбывают наркотические средства. По информации следствия, Федорчук на улице остановил первого попавшегося прохожего. Им оказался Владимир Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военнослужащие его сопровождали. Авдеевца жестоко избили, что привело к смерти мужчины.

Федорчуку вменяется п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. При этом суд избрал меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Залог в размере 308,8 тыс. грн был внесен, и вскоре после задержания Федорчук был освобожден из-под стражи. На данный момент он находится на свободе.

Свидетели-военнослужащие позже заявили, что якобы их показания «выбивались» недозволенными методами, с использованием насилия. Представители полиции и военной прокуратуры данный факт категорически отвергают.

13 января 2019 года в ходе очередного заседания в Краматорском городском суде (Краматорск, Донецкая обл.) коллегия судей взяла самоотвод, теперь рассмотрение дела начнется сначала.