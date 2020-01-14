Впервые в Украине автогаз стал популярнее бензина

Украинцы все активнее переоборудуют бензиновые автомобили под LPG-газ. По данным Консалтинговой группы «А-95», в 2019 году объем рынка автогаза в тоннах составил 2,03 млн тонн и впервые превысил объем рынка бензина – 1,95 млн тонн. В целом потребление газа за год увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом, пишет «Сегодня».

Руководитель «А-95» Артем Куюн говорит, что итоговый рост превысил ожидания. По его оценке, рост потребления автогаза связан как с продолжающимся переоборудованием транспорта под использование пропан-бутана, так и с увеличением спроса со стороны существующих потребителей.

«По итогу 9 месяцев мы выходили на 7-9% увеличения рынка, однако к концу года темпы роста увеличились», – уточнил Артем Куюн.

Эксперт считает, что уверенный рост стал следствием рекордно низкого соотношения розничных цен газа к бензину А-95, которое в среднем по 2019 году составило 42,2% против 46,1% в 2018 году.

«Потенциал оборудования парка автомобилей ГБО не исчерпан, а старые потребители стали больше ездить. Трейдеры также отмечают активизацию со стороны промышленных предприятий, в первую очередь, комплексов по осушке зерна. Это создает предпосылки для роста потребления в следующие периоды», – прогнозирует Артем Куюн.