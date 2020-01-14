Кто первый: Бизнесу Донецкой и Луганской областей выдают кредиты от Евросоюза

Началась выдача кредитов для бизнеса Луганской и Донецкой областей в рамках программы по восстановлению финансирования инвестиционных проектов малых и средних предприятий на востоке Украины. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации по итогам брифинга для СМИ.

Так, заместитель директора Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма облгосадминистрации Людмила Ахтырская, в частности, напомнила, что в июле 2019 началась реализация этой программы, которая действует по проекту «Поддержка Европейского Союза для востока Украины» и реализуется KFW (Немецкий государственный банк развития) через Немецко-украинский фонд (НУФ) в рамках Соглашения между правительством Украины и Европейским Союзом.

В декабре были подписаны последние необходимые документы – соглашения о финансировании между НУФ и финансовыми партнерами программы «Сбербанком», «Укргазбанком», компанией «ОТП Лизинг».

По словам начальника филиала Луганского областного управления АО «Ощадбанк» Ирины Бондарь, 20 декабря областным управлением «Сбербанка» подписано пять кредитных соглашений в рамках этого проекта. И уже 28 декабря первый клиент, из Мелового, получил в «Ощадбанке» финансовую поддержку в сумме 204 тыс. 666,67 грн (сумма кредита 1 млн 964 тыс. 800 грн) в виде субсидии на возмещение 50% собственного взноса для последующей закупки основных средств. В января 2020 года клиенты уже получили 914 тыс. 435,50 грн финансирования на первоначальный взнос за технику и оборудование (сумма кредитных средств 8 млн 731 тыс 380,85 грн).

Сейчас на стадии подписания находятся еще семь кредитных проектов с начальной суммой субсидии около 2,2 млн грн (сумма кредитных средств 22 млн 499 тыс. 348,40 грн). Кроме того, на стадии принятия решения и сбора документов еще 13 кредитных проектов на общую сумму кредитов 45,3 млн грн (сумма субсидии на первоначальный взнос около 4,5 млн грн).

Общая сумма финансовой поддержки по Программе составляет 8 млн евро для двух областей: Луганской и Донецкой. Важно, что распределения по регионам не предусмотрено, то есть программа работает по принципу «кто первый».

Людмила Ахтырская отметила, что программа предусматривает финансирование инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированные и осуществляющие свою предпринимательскую деятельность на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, через банковские учреждения.

Размер компенсации для МСП составляет 50% от суммы инвестиционного проекта, без учета НДС. Максимальная сумма компенсации составляет 150 тыс. евро в гривневом эквиваленте. Минимальный срок кредита составляет два года. Процентная ставка применяется на уровне среднерыночной по Украине. Обязательно в структуре инвестиционного проекта должен быть свой взнос 20% от общей стоимости.

Проект должен быть направлен на закупку, модернизацию или реконструкцию основных средств предприятия. По видам экономической деятельности: промышленность, агропромышленный комплекс, торговля, услуги, транспорт и тому подобное.

Как сообщила и начальник отделения 356/12 АБ «Укргазбанк» Наталья Овчаренко, разрешается также финансирование оборотных средств в размере до 20% от общей стоимости инвестиционного проекта, но только в сочетании с финансированием приобретения основных средств.

Кроме того, в течение срока кредитования заемщик не должен иметь просроченной задолженности по кредиту, фактов частичного или полного досрочного погашения кредитной задолженности в первые 12 месяцев после предоставления кредита, нецелевого использования средств.

В общем финансовая поддержка фонда состоит из двух частей: субсидии и компенсации. НУФ предоставляет субъектам предпринимательства субсидию в размере до 50% от суммы первоначального платежа, которая составляет 20% кредитного проекта. Основная сумма компенсации в размере до 50% зачисляется на счет через шесть месяцев с даты предоставления кредитных средств по кредитному договору.