Сидела на подвале «МГБ» в Луганске: Бывшая пленница «ЛНР» рассказала, что пришлось пережить

Жительница временно неподконтрольного украинской власти Первомайска (Луганская обл.) Елена Сорокина пробыла в застенках «Луганской народной республики» с 2018 года, когда ее задержали за расклейку проукраинских листовок. Так называемый «суд» «ЛНР» вынес «приговор» – «измена родине». О женщине в городе ходили слухи – «расстреляли»... Но подруга верила, что Елена жива. 29 декабря 2019 года она вместе с другими военными и гражданскими пленниками «Л-ДНР» вернулась на подконтрольную Украине территорию. Находясь в застенках, женщина не отказывалась от своей позиции и рисовала патриотические рисунки, пишет «Радио Свобода».

Сейчас Елена проходит лечение. Она пытается говорить на украинском, но вскоре извиняется и переходит на русский. Говорит, что очень хочет заговорить на 100% на украинском, но, когда нервничает, сбивается. Время от времени Елена начинает плакать, не столько из-за пережитого в неволе, сколько из-за того, что не смогла дождаться дома момента освобождения территории. «Меня взяли на расклейке листовок. Погорела я на этом. Клеила листовки, где поздравляла тех, кто считает себя украинцами, тех, кто ждет возвращения Украины. Они («ЛНР», – ред.) спрашивали меня, а много ли таких. Отвечала – представьте себе, много! За то, что я клеила листовки "Луганськ – це Україна", мне инкриминировали экстремистскую деятельность. Я не скрывала свою проукраинскую позицию. Работала в магазине, нужно было на что-то жить. До 2016 года я ждала, что Украина вернется. С чужими людьми всегда вступала в конфронтацию. Всегда говорила: люди, поймите же, кто в вас стреляет, вы же должны понимать. Говорила, что Украина вернется. У меня нет семьи, нет детей, за которых нужно переживать, мне было все равно. Накипело…», – рассказала она.

«У меня на допросе был один "МГБшник", а второй ФСБшник. Я не скрывала и смело говорила все, что думаю. Говорила, что все равно Украина будет. На "суде" говорила, что не признаю этой "республики", что я не ваша "гражданка", и не изменница, моя родина – Украина. Говорила, что не признаю этого судилища. Мне говорили, что грозит от 12 до 20 лет, а я отвечала, что хоть 30. Я была уверена, что меня моя Украина не бросит, обменяет. Каждый месяц мы ждали этого обмена. Это и судьи, и адвокаты понимали. Когда нас судили, там есть такая процедура, когда тебя опрашивают: фамилия, имя, адрес, национальность. И они говорят – национальность: русская. А я говорю, что не русская, я украинка!», – продолжила рассказ Елена.

Также Елена рассказала о том, где ее содержали и в каких условиях. «Я сидела на подвале "МГБ" в Луганске. Подвалы плохо вентилируются, без окон, без прогулок. Были случаи, когда переводили в более глубокие подвалы. Я там полтора месяца была как в тумане, ничего не соображала. Не отличала дни, плохо ела. Потом сообразила, что это от нехватки кислорода. Начала стучать в дверь, но меня все равно не слушали. Я потребовала медика. Потом повезли в больницу, сделали кардиограмму. После этого перевели в более высокий подвал. Было очень тяжело, особенно психологически. Постоянно говорили, что нас не обменяют, что мы никому не нужны. Но мы верили. В каждую камеру я заходила и говорила, что я проукраинская. Только другим заключенным разрешалось общаться с родственниками, им телефон закидывался. Нам же было запрещено», – рассказала бывшая узница «ЛНР».

В день обмена на КПВВ «Майорск» открылись двери автобуса с пленными и Елена вышла из него в футболке с нарисованным ручкой тризубом и надписью «Моя держава Україна». Эту футболку Елена рисовала несколько раз. «Первую футболку мне порвали. Потом я нарисовала вторую. Когда в тюрьме ее нашли, то порвали, стали по ней топтаться. После очередных судов, когда они меня называли русской – мне надоело. Сделала еще одну. Подруга передала мне фломастеры, кроссворды и много ручек. И когда алкоголички из камеры заметили, что я рисую трафареты, то сдали смотрящему. Трафареты порвали, а меня бросили в другую камеру. Там о моих художествах никто не знал, и когда смотрящая уехала домой, я продолжила рисовать. Вышло, в принципе, не плохо. Когда нас перевозили, я постоянно ее прятала. Вывернула наизнанку, и очень боялась, что найдут. Но в автобус ее взяла, завязала под курткой. Когда мы ехали по трассе, то по обочинам все было в мусоре, потом раз, и резко чисто. И тут я вижу: один украинский солдат, второй стоит. Я поняла, что это уже "Украина". Тогда и достала футболку, надев ее сверху куртки. Автоматчик, что был с нами в автобусе, он был так зол, но сделать уже ничего не мог. А когда уже вышли, то я начала реветь. Когда были там (в плену, – ред.), то от меня и слезинки нельзя было дождаться. Я знала, что Украина нас не бросит», – завершила рассказ Елена Сорокина.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.