Удерживаемого НВФ «ЛНР» 23-летнего жителя Луганска перевели в другую колонию

Незаконно лишенного свободы и удерживаемого на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области гражданина Украины Сергея Русинова, 29.11.1996 г. р., перевели из колонии особого режима в Славяносербске в колонию поселка Вахрушева. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» в Facebook.

«По полученной информации мы выяснили, что сейчас Сергей находится в секторе максимальной безопасности (так называемая крытая тюрьма)», – говорится в сообщении

Правозащитники также опубликовали фотографию и приговор «суда «ЛНР» по Сергею Русинову.

«Напоминаем, Сергей Русинов был задержан 24.04.2018 в г. Луганск. Парню инкриминируют создание проукраинской террористической группы», – также пишут правозащитники.