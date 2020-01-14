Украинцы смогут получить около полусотни бесплатных медуслуг

Украинцы смогут получить около полсотни медицинских услуг бесплатно в 2020 году. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, сообщает «Зеркало недели».

«На этот год заложено в бюджете 72 миллиарда на выполнение программы медицинских гарантий. Эту программу правительство утвердило еще в ноябре. Медгарантия – перед нами это называли "деньги идут за пациентом"», – отметил Радуцкий.

Председатель комитета продолжил, что со 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.) в рамках программ медгарантий будут для украинцев бесплатными. В то же время, речь идет о заведениях, которые подписали соглашение с Национальной службой здравоохранения Украины..

Михаил Радуцкий добавил, что финансирование программы «Доступные лекарства» в этом году в Украине увеличили на 3,2 млрд грн. «Государство оплачивает их (лекарств, – прим.) стоимость, и человек по электронному рецепту безвозмездно их получает», – напомнил Радуцкий.