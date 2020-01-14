«200 скорых для Украины»: Амбулатория села на Ивано-Франковщине получила уникальный автомобиль

Амбулатория села Космач Ивано-Франковской области стала участником проекта «200 скорых для Украины», благодаря которому район получил уникальный автомобиль «скорой помощи» на базе внедорожника Тойота Ленд Крузер. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Космацкая амбулатория обслуживает 3 населенных пункта, расположенных в труднодоступных районах. «К некоторым пациентам можно было добраться только в хорошую погоду. Если дождь или снег, то иногда приехать на вызов было очень трудно. Бывало, что пешком еще приходилось идти час-полтора», – говорит директор амбулатории Юрий Костюк.

Ситуация изменилась, когда амбулатория попала в проект «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова. Благодаря новому автомобилю «скорой помощи» спасать жизни людей стало гораздо легче. «Здесь есть дефибриллятор, а раньше у нас такой техники не было. Теперь можно прямо в автомобиле оказывать неотложную помощь», – поделилась своими впечатлениями Елена Поляк, семейный врач Космацкой амбулатории.

В пресс-службе напомнили, что проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. «Спасибо вам за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачу 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно», – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Как акцентировали в пресс-службе Фонда, впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».