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Возвращайся и оставайся: В Раде для предпринимателей нашли в бюджете еще 2 млрд грн

14.01.20 17:54
Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственном бюджете на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства, сообщает «Громадське».

Законом вносятся изменения в принятый бюджет на 2020 год. Дополнительные 2 млрд грн ($83,2 млн), которые потратят на программы для бизнеса, планируют получить от погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Средства из фонда будут выдавать на компенсацию кредитных ставок для малого и среднего бизнеса.

2 млрд грн ($83,2 млн) будут выдавать в рамках программы «Возвращайся и оставайся», которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2019 года. По замыслу, в рамках этой программы малый бизнес сможет получить до 1,5 млн грн кредита на собственное развитие под 5-9% годовых сроком на 5 лет.

В рамках программы будут предлагать выдавать кредиты под:

  • 5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;
  • 7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн грн ($1 млн) в год, который не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятие сможет уменьшить размер кредитной ставки на 0,5 процентного пункта;
  • 9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн ($1 млн-$2 млн) в год для расширения собственного дела.

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