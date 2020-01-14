Возвращайся и оставайся: В Раде для предпринимателей нашли в бюджете еще 2 млрд грн

Законом вносятся изменения в принятый бюджет на 2020 год. Дополнительные 2 млрд грн ($83,2 млн), которые потратят на программы для бизнеса, планируют получить от погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Средства из фонда будут выдавать на компенсацию кредитных ставок для малого и среднего бизнеса.
2 млрд грн ($83,2 млн) будут выдавать в рамках программы «Возвращайся и оставайся», которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2019 года. По замыслу, в рамках этой программы малый бизнес сможет получить до 1,5 млн грн кредита на собственное развитие под 5-9% годовых сроком на 5 лет.
В рамках программы будут предлагать выдавать кредиты под:
- 5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;
- 7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн грн ($1 млн) в год, который не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятие сможет уменьшить размер кредитной ставки на 0,5 процентного пункта;
- 9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн ($1 млн-$2 млн) в год для расширения собственного дела.