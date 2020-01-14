На КПВВ Донетчины пограничники проводят анкетирование с людьми, пересекающими линию разграничения

Контроль въезда-выезда на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса осуществляется бесплатно. Об этом сегодня, 13 января, напоминает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«С целью предотвращения попыток гражданского населения оплатить процедуры контроля въезда-выезда на КПВВ, тем самым не только провоцируя военнослужащих на совершение незаконных действий, но и подставляя себя под действие Уголовного кодекса Украины, ведь не только за требование и получение неправомерной выгоды, а и ее предложение грозит уголовная ответственность, пограничники продолжают разъяснительную работу с населением», – говорится в сообщении.

Так, военнослужащие Донецкого погранотряда на постоянной основе проводят анкетирование с лицами, пересекающими линию разграничения, относительно скорости контроля въезда-выезда и коррупционных рисков, уровня доверия к военнослужащим из состава Объединенных сил. «В ходе налаживания обратной связи пограничники при общении с путешествующими подчеркивают, что прохождение контроля на Донбассе – бесплатное», – уточняется в сообщении.

Также, в том числе через СМИ, гражданским лицам сообщается номер «горячей линии» для обращений в случаях конфликтных ситуаций: +38 044 527 63 63.

Кроме того, призыв «Стоп коррупция!» и разъяснения ответственности за взяточничество обеих сторон размещаются при въезде и по самой территории всех КПВВ.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.