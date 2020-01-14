Ощутил удовлетворение: Ходаковский порадовался числу авто с номерами «ДНР»

Экс-командир НВФ «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский поддержал действия «полиции ДНР», которая устроила тотальные проверки на дорогах для автомобилей с украинскими номерами. Об этом сегодня, 14 января, Ходаковский написал в Теlegram.

«Я не делю наше общество на своих и чужих и с пониманием отношусь, когда люди вынуждены выезжать по-разным причинам на "ту" сторону...Война войной, но у жизни свои законы. Но должен вам признаться, что я сегодня независимо от собственного желания ощутил удовлетворение, когда на сотню машин обнаружил в городе всего пару-тройку с украинскими номерами. Много было нареканий в адрес правоохранителей за применение драконовских мер в отношении транспорта с украинской регистрацией, но замечу одно: если кто-то не понимает значения республиканской символики для воюющей территории – это провоцирует жесткость, а кто, как не правоохранители, должны контролировать эти процессы?», – написал он.

Напомним, что ранее Александр Ходаковский заявил о необходимости «сдирать компенсацию» с владельцев дорогих автомобилей в «ДНР».

Как сообщалось ранее, 1 января в «ДНР» начали массово задерживать водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера, – при отсутствии «республиканских» номеров их отправляли в местные отделения «полиции». Ситуация продолжилась и в следующие дни. В «ДНР» это связывали с отменой на период 31 декабря – 8 января действия комендантского часа и усилением в этой связи мер безопасности в «республике». Жители отмечали, что делается это все по приказу «министра МВД ДНР».

Также в период отмены комендантского часа при проверках на улицах Донецке ночью граждане с украинскими паспортами, несмотря на донецкую прописку, вызывали повышенное внимание у «МВД ДНР».