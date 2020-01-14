В Мариуполе «минировали» квартиру в многоэтажке: Открыто уголовное дело

В Мариуполе правоохранители открыли уголовное дело в отношении злоумышленника, который сообщил о «минировании» квартиры в многоэтажном доме. Информация оказалась ложной, псевдоминера задержали. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, по данным полиции, сообщение о намерении подорвать многоэтажку и прилегающую к ней территорию поступило на линию «102» от самого злоумышленника.

«Узнав адрес заявителя, за несколько минут на место прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, сотрудники взрывотехнической и кинологической службы ГУ НП в Донецкой области, а также другие экстренные службы», – сказано в сообщении.

Жителей многоэтажки немедленно эвакуировали. После проверки всего дома и прилегающей территории, выяснилось, что сообщение ложное, и угрозы жизни людей нет.

Злоумышленником оказался 38-летний житель Мариуполя. «По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)», – отметили в полиции.