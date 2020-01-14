Первый ID-паспорт в 14 лет: В ГМС разъяснили, что важно знать

Граждане Украины первый паспорт получают в 14 лет в виде ID-карты. Он оформляется бесплатно. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

Так, в ведомстве разъяснили, что важно знать и на что стоит обратить внимание:

первый паспорт гражданина Украины (ID-карта) оформляется в течение месяца после достижения 14 лет;

после 14 лет ID-карта является необходимым документом для оформления загранпаспорта, регистрации на ВНО и в любых других случаях, когда нужно удостоверить личность и подтвердить гражданство Украины;

оформить ID-карту можно в подразделении ГМС или ЦПАУ по месту регистрации;

чат-боты ГМС в Viber и Telegram (прямые переходы тут https: //dmsu.gov.ua/services) предоставят индивидуальный перечень необходимых документов, помогут записаться в электронную очередь, а в дальнейшем – следить за состоянием оформления документа до момента его получения;

срок оформления первой ID-карты – 20 рабочих дней;

первый паспорт, оформленный в 14 лет, имеет срок действия 4 года.

Важно:

написание в паспорте фамилии и имени латиницей можно проверить онлайн с помощью сервиса ГМС «Транслитерация» по ссылке https://bit.ly/30i5lrp

в случае необходимости транслитерация фамилии и имени может быть выполнена в соответствии с их написанием в документах, ранее выданных на имя лица или его родителей – на основании письменного заявления и документа, подтверждающего данный факт.

Больше информации по вопросам оформления ID-карты впервые в 14 лет можно узнать на сайте ГМС по ссылке https://bit.ly/385Ok6u

Напомним, в Украине каждый ребенок, достигший 14-летнего возраста, обязан получить биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, а в 18 лет заменить ID-карту на новую. А подлинность документов, в том числе паспортов, можно проверить с помощью онлайн-сервиса ГМС быстро и бесплатно.