Проверки НБУ выявили нелегальные «обменки» в Донецкой области

Национальный банк за 2019 год совершил 1 123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций). Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба НБУ.

Уточняется, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие между объемами наличных денежных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, которые работали нелегально в Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».

Подробную информацию о выданных Национальным банком лицензиях небанковским финансовым учреждениям можно найти на официальном сайте Национального банка в поисковой системе «Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)».

К тому же, в соответствии с постановлением правления НБУ, действует Реестр помещений, в которых осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.