Новый трудовой кодекс Украины: Трудовая книжка останется по желанию работника

В Украине согласно новому законопроекту «О труде» трудовые книжки не отменяются и по желанию работника работодатели должны их заполнять. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время медиа-моста с регионами, посвященному проекту закона «О труде» №2708, передает «Укринформ».

«Трудовая книжка, которая есть, остается как механизм, по желанию работника. Если у работника есть трудовая книжка, он может продолжать требовать, чтобы ее вели, чтобы туда ставили записи, и она является документом, подтверждающим стаж и все, что произошло в трудовой истории человека. То есть, они не отменяются, только добавляется реестр, по желанию тех, кто не хочет иметь бумажную трудовую книжку», – сказал Милованов.

Министр подчеркнул, что «государство обязуется вести реестр, который существует уже 20 лет». «Государство говорит, что данные из этого реестра будет использовать для того, чтобы гарантировать стаж для пенсии, защиты прав и т. д. ... Не хотите иметь трудовую книжку, не хотите забирать ее у директора, потому что он от вас что-то хочет – не забирайте, у вас есть справка из реестра», – пояснил Милованов.

В свою очередь заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко отметила, что тот факт, что трудовые книжки переводятся в электронную форму, их не отменяет.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины 27 декабря 2019 года одобрил законопроект «О труде».