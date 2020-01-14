В Краматорске пройдет первый Донбасский международный кинофестиваль

В Краматорске в августе текущего года пройдет первый Донбасский международный кинофестиваль. Принимаются заявки на участие. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

«Фестиваль проводится с целью популяризация киноискусства, формирования его высокого социально-культурного статуса, установления и развития творческих контактов, обмена опытом и идеями между кинематографистами, оказания поддержки творческой молодежи в сфере кинематографии», – говорится в сообщении.

Так, на фестивале будут показаны любительские и профессиональные фильмы – игровые (до 20 минут) и анимационные (до 15 минут), а также социальные ролики (до 5 минут).

Желающие поучаствовать в фестивале могут регистрировать работы уже сейчас. Дедлайн – 2 августа. К участию в мероприятии допускаются юридические и физические лица без возрастного ограничения, творческие студии, частные предприятия, самостоятельные авторы. Каждый участник может представить на фестиваль не более одного фильма по каждой номинации:

конкурс Кино-Донбасс (фильмы сняты в регионе);

конкурс Кино-Украина (фильмы сняты украинскими режиссерами);

конкурс Кино-мир (международный конкурс).

Работы должны быть основаны на оригинальном видеоматериале и обязательно сопровождаться украинскими или английскими субтитрами.

Оценивать участников будет профессиональное жюри, среди которых украинский режиссер, продюсер Дмитрий Кононов, украинский актер театра и кино Андрей Таран и другие.

Заявку на участие можно оставить по ссылке.