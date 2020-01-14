Дети-сироты и те, кому за 80: Соцгарантии этим категориям граждан усилят

Верховная рада Украины планирует усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством, передает «РБК-Украина».

Нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №2494 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». За него проголосовали 276 депутатов ВР.

Также парламентарии поддержали сокращение срока подготовки документа к рассмотрению во втором чтении.

В частности, документом предлагается унификация принципов назначения государственной помощи семьям с детьми и установка адресного подхода для назначения государственной социальной помощи.

В пояснительной записке также подчеркивается, что на сегодня одинокие лица, достигшие 80-летнего возраста и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, не обеспечены социальной защитой со стороны государства на достаточном уровне. «Проект акта предусматривает повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унификацию принципов оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также введение государственной социальной помощи на уход за одиноким лицам, достигшими 80-летнего возраста и нуждающимися в постоянном постороннем уходе», – уточняется в пояснительной записке.