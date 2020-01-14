Половина украинцев работают нелегально или на заработках, – Минэкономразвитие

«Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас – трудоспособного возраста – или работает в другой стране, или работает неформально», – сообщил Милованов.

Он отметил, что неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством. Изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должно способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест.

Также в правительстве планируют в течение следующих 5 лет выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам. Для этого, по словам министра, необходимо ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.