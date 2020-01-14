Жилье под 3% для ветеранов и ВПЛ: Участники программы уже заселились в свои дома

В Украине участники программы жилищного кредитования под 3% годовых для ветеранов АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уже заселяются в свои дома. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Так, семья ветерана Игоря Андрейченко, который участвовал в Революции Достоинства, а затем принял участие в АТО и воевал за Украину на Донбассе присоединилась к программе льготного кредитования под 3% на 20 лет для ветеранов и ВПЛ.

В конце минувшего года ветеран из Чернигова подал в местный отдел Госмолодежжилья заявку на участие, предоставил пакет документов и получил кредит. И вот теперь семья ветерана празднует новоселье в собственном доме.

«Сегодня у меня в руках ключи от собственной двухкомнатной квартиры в Чернигове. В ней еще делать и делать ремонт, но это уже приятные хлопоты. В Щедрый Вечер хочу опубликовать пост благодарности нашей семьи к Минветеранов и Черниговское отделение Госмолодежжилья, по инициативе и с помощью которых наша семья получила льготный кредит под 3% годовых на приобретение собственного жилья», – написал Андрейченко на своей странице в социальной сети.

Семья Андрейченко. Фото: пресс-служба МинВВОТ

Как отметили в ведомстве, на реализацию программы льготного кредитования было выделено 200 млн грн и к ней смогли присоединиться 1 646 семей ветеранов и переселенцев по всей стране.

«Это пилотный проект, который мы совместно в правительстве решили сделать и попробовать ввести в Украине. Несмотря на небольшие сроки, которые оставались в прошлом финансовом году на его воплощение, мы получили более 10 тыс. заявок. Это дало нам понимание, что мы на верном пути и эта программа действительно пользуется спросом у населения. Теперь, такие слова благодарности от участников программы дают силы и вдохновение двигаться дальше и развивать аналогичную программу уже в этом году», – сказала Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.