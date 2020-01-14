Хвостатые детекторы: На что способны полицейские собаки на Донетчине (Фото)

Воспитанники кинологического центра полиции Донецкой области помогли раскрыть около 350 преступлений. Служебные собаки показали, что способны найти след даже через 8 часов после события, пройти 5,5 км за преступником, за несколько минут разыскать на улице «закладки» с наркотиками и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Сейчас в кинологическом центре полиции Донецкой области находятся 40 собак, и все они работают на безопасность. Как рассказал начальник кинологического центра Леонид Котов, в течение года кинологические группы выезжали на помощь более 2 тыс. раз.

Служебные собаки участвовали в засадах, обысках, искали пропавших людей и преступников, несли службу на блокпостах, обследовали территорию при угрозе терактов. Кинологи вместе с взрывотехниками провели 80 осмотров по сообщениям о минировании различных учреждений, ни одно из них не подтвердилось.

С помощью четвероногих помощников в прошлом году раскрыто 28 убийств, 22 разбоя и грабежа, более 200 краж.

Также хвостатые «детекторы» помогли изъяли из нелегального оборота 25 единиц оружия, 26 взрывных устройств, более 4 600 патронов и 10 кг взрывчатки, чем спасли десятки жизней.

С участием кинологов изъято более 1 кг готовых к употреблению наркотиков и 500 кустов конопли.

Каждый пес – специалист в своем деле. Например, лабрадор Кира и ее напарник Роман Заяц предупреждают взрывы, а следовая собака Бонифаций – «спец» по раскрытию особо тяжких преступлений. На счету инспектора-кинолога Вячеслава Алексеева и Бонифация – два задержанных убийцы и наркоплантатор. По следу подозреваемого в убийстве женщины в Авдеевке (Донецкая обл.)напарники прошли 5,5 км, продемонстрировав незаурядную выносливость.

Лабрадор Теодор, воспитанник Леонида Котова, обучен поиску оружия. Он помог привлечь к ответственности преступника, который застрелил человека. Пес за 15 минут нашел на заброшенной территории главное доказательство – револьвер.

Ризеншнауцер Кейси умеет распознавать по запаху широкий спектр наркотических веществ. С полицейским Тарасом Кубой она участвовала в спецоперации по задержанию группы наркоторговцев в Мариуполе (Донецкая обл.), где было изъято наркотиков на 1,5 млн грн. Собака разыскала скрытые закладки с разным «товаром» – амфетамином, коноплей, экстази, LCD и галлюциногенными грибами. Кстати, наркотическое тайник в грузовике Кейси находит за семь секунд.

Напарницы Дейзи и младший инспектор-кинолог Валерия Егуртова постоянно работают на блокпостах, проверяя транспорт на отсутствие взрывоопасных предметов.

А пес Хаммер, которого тренирует кинолог Степан Еременко, представляет «спецназ». Он стал лучшим в номинации «Защитная служба» на всеукраинских соревнованиях, которые состоялись на Житомирщине.

Кражи умело раскрывают немецкие овчарки Тайра и Кьяра. Так, благодаря Тайре оперативники оказались дома у преступника, который обворовал продуктовый магазин, раньше него самого. А черная Кьяра под руководством полицейского Егора Геличака также быстро находит пропавших людей.

На пяткиопытным товарищам наступают молодые собаки. Егор Геличак дрессирует лабрадора Айру, которая «вынюхивает» боеприпасы и взрывчатку, и следовую собаку Уокер, которая будет представлять полицию Донетчины во время многоборью кинологов в Житомире.

Кроме того, в 2019 году кинологический центр открыл свое подразделение в Славянске, который обслуживает все северные районы, а также пополнил «штат» служебных собак новыми породами: голландской овчаркой Мануэлем Гарсиа, бладхаундом Хэлли и бельгийской овчаркой малинуа Лунтиком.

Мануэль Гарсиа при тестировании показал отличный результат: взял след через 8 часов после того, как его оставили. При этом маршрут пролегал по парку и по городским улицам, где много людей. Пес отличился и во время раскрытия первого дела – кражи из частного дома.

Младший инспектор-кинолог Кирилл Киш смог собрать запаховый след из провода, который был подключен к похищенной видеотехнике. Этого хватило, чтобы четвероногий «детектив» привел полицию домой к похитителю.

Хэлли – также следовая собака, которая отличается высокой выносливостью. Бладхаунды известны тем, что по каплями крови способны преследовать преступника трое суток (!). Поэтому сейчас заместитель начальника кинологического центра Сергей Пронь готовит ее для работы в следственно-оперативных группах.

На след вскоре станет и малинуа Лунтик, которым занимается инспектор-кинолог Инна Герасимова. Он ловкий и способен не только выследить преступника, но и не дать ему уйти.