Верховная Рада приняла закон о сохранении культурных ценностей на неподконтрольном Донбассе и в Крыму

Сегодня, 14 января, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сохранения культурных ценностей)». Его целью является обеспечение сохранения национального культурного наследия и национального достояния украинского народа на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За документ проголосовали 304 народных депутата. «Законом законодательно урегулировано назначение на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, государственных и коммунальных музеев, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь с целью обеспечения сохранения национального культурного наследия и национального достояния украинского народа», – говорится в сообщении.

Документ определяет их назначение по упрощенной процедуре, а также передачу Украине культурных ценностей, которые сохранились в этих заведениях.

Так, законом изменены полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского, поселкового, городского головы. Также внесены изменения в имущественные права музеев, определив главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций на указанных территориях.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины «О культуре», «О музеях и музейном деле», «О местном самоуправлении в Украине».

Проект Закона зарегистрирован под № 2187 от 30.09.2019.