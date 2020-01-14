Чтобы немного «поштурхати»: Студенты из 14 областей привезли на Донетчину рождественский вертеп (Фото, видео)

Студенты и менторы Украинской академии лидерства (УАЛ), представляющие 14 областей страны, приехали на Донбасс с украинским рождественским вертепом. Сегодня, 14 января, они выступали в Славянске (Донецкая обл.). Как рассказал «Донецким новостям» ментор по волонтерству Мариупольского отделения УАЛ Тарас Козаченко, главная цель приезда – подарить людям радость, обменяться рождественскими традициями.

«В выступлении задействованы студенты Украинской академии лидерства возрастом от 16 до 20 лет. Мы объединяем молодежь из разных уголков страны. Я – из Ровенской области, есть со Львовской, с Донетчины, Запорожской области, Харьковщины, Киевщины – отовсюду. Сегодня в Славянске мы делаем показываем программу, которую уже демонстрировали в Харькове, Северодонецке (Луганская обл.), параллельно в Краматорске – мы колядуем, приносим людям радость. В Славянске – потому что мы считаем, что здесь это стоит делать. Здесь традиции есть свои, но их нужно немного "поштурхати", сделать этот город активнее. Людям нравится, они подходят к нам и благодарят. И нам от этого радостно», – сказал Козаченко.

В течение дня вертепщики колядовали на нескольких площадках – в школе, в Центральной библиотеке, общественном пространстве Drukarnia, выступили в воинской части. «К нам организаторы мероприятия обратились две недели назад, и сегодня мы встречаем их в Славянске. В прошлом году они уже к нам приезжали», – рассказала начальник отдела культуры Славянского городского совета Марина Олейник.

Вечером рождественский театрализованный вертеп студенты провели у главной елки Славянска – на центральной площади. Студенты УАЛ, переодетые в библейские персонажи, пели песни, рассказывали о Рождестве, колядовали.

В ближайшие дни вертеп в исполнении молодежи увидят жители Авдеевки и Волновахи, также студенты посетят села Нетайлово и Первомайское. Завершится акция в Мариуполе.