Можно покормить и подержать: В Мариуполе открылась крокодиловая ферма (Видео)

В Мариуполь приехала крокодиловая ферма, которая путешествует по городам Украины. Для посетителей ее открыли посреди города. Хозяева выкупили рептилий у циркачей и частных зоопарков, а теперь путешествуют с хищниками по всей стране. Здесь 10 видов хищников и более 30 особей. Некоторые рептилии достигают 4-х метров. Их можно покормить и даже подержать.

Здесь есть крокодилица по кличке Юляша. Сегодня в меню ее обеда было мясо и рыба. «А, так ты девочка. Хвостик красивый, глазки красивые зелененькие», – говорит посетитель, держащий Юляшу в руках.

Среди посетителей в основном дети. Они наблюдают за поведением змей, каймановых черепах, обезьян, суриката и енота. И все же наибольшее восхищение у детей вызывают зубастые хищники. «Я бы хотел больше всего увидеть аллигатора. Просто они такие вот... страшные», – сказал посетитель Никита.

Взрослые же к крокодилам относятся достаточно спокойно. «Что здесь страшного – это наша природа, ее любить надо. Будешь любить и она будет добра к людям так же, как мы. Для нас это все-таки диковинное животное, начнем с этого. У нас они не бывают и не водятся. Поэтому, конечно, посмотреть хочется», – поделилась посетительница фермы Елена.

И все же рептилии, даже в вольерах, опасны. Например, вид нильских крокодилов с давних времен прозвали людоедами. Они самые большие по размеру из тех, что живут в Африке. Смотритель крокодиловой фермы Андрей показал самую спокойную из хищников – 5-летнюю Настю. Но даже у нее пасть связана резинкой. «Кубинский крокодил вот на данный момент у меня в руках. Самые большие экземпляры – это у нас Нильские крокодилы. Самый большой экземпляр крокодилов – это около 4,5 метров , вес этого крокодила достигает полутоны, возраст на данный момент оценивается сейчас около 45 лет. У нас уже получается разводить крокодилов и благодаря нам сохраняются редкие виды», – рассказал он.

Впоследствии организаторы планируют перевезти в Мариуполь еще и змеиную ферму.

Источник: ТК «Донбасс»