На КПВВ «Марьинка» мужчина предлагал пограничникам взятку

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» вчера, 13 января, мужчина пытался подкупить пограничников за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Гражданина передали правоохранителям. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ», – сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что гражданина и сообщение о признаках уголовного правонарушения передали работникам Национальной полиции.