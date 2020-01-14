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На КПВВ «Марьинка» мужчина предлагал пограничникам взятку

14.01.20 20:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» вчера, 13 января, мужчина пытался подкупить пограничников за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Гражданина передали правоохранителям. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ», – сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что гражданина и сообщение о признаках уголовного правонарушения передали работникам Национальной полиции.

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