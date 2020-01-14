Паспортный ажиотаж в Славянске: Какая ситуация в ЦПАУ (Видео)

В Славянске спал паспортный ажиотаж, когда горожане бросились массово оформлять биометрические документы для выезда за границу.

Так, сегодня, 14 января, с утра в славянском Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) были десятки людей. Большинство из тех, кто в очереди, пришли, чтобы оформить загранпаспорт. Администраторы связывают это с решением правительства, согласно которому с марта в Россию с внутренним украинским паспортом уже не поедешь. «Украина требует. Разве это правильно? К чему это?» – возмущается местный житель Анатолий.

Хотя не все делают себе документ ради поездки в Российскую Федерацию. Молодежь в основном выбирает западные маршруты. «В Польшу. Ближе, удобней и никогда не была там», – сказала местная жительница Инна.

В первые дни нового года и после Рождества люди занимали места с 6-ти утра, чтобы подать документы на загранпаспорт. Но потом ажиотаж спал. «Нет здесь никаких очередей. Вот очередь, я только пришла, мне дали талончик, я не успела расстегнуться, меня уже вызвали. В талончике пишется, сколько людей перед вами, сколько времени надо подождать, какой специалист вас примет», – рассказала местная жительница Маргарита.

Чиновники признают, что после праздников были некоторые трудности, но связывают это исключительно с графиком работы государственных учреждений. Сейчас все работает в штатном режиме. Ежедневно, говорят в ЦПАУ, принимают заявления на около 50 паспортов. «8 января у нас немножечко был наплыв граждан, не всем хватило талонов, однако постепенно к концу недели у нас все наладилось, и уже с четверга мы работали в штатном расписании и сейчас вы можете увидеть, что люди ждут своего часа, когда их вызовут на прием», – сообщила начальник Славянского ЦПАУ Анна Головаченко.

Однако, в ЦПАУ предупреждают, что определенные неудобства возникнут из-за изменения счетов в Ощадбанке. Но впоследствии исправят и это, а вот сроки изготовления самых паспортов и ID-карт зависят исключительно от полиграфического комбината «Украина», который печатает все государственные документы.

Источник: ТК «Донбасс»