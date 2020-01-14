В Мариуполе рассказали, чем поможет пробное ВНО пройти главное оценивание (Видео)

В Мариуполе одиннадцатиклассники продолжают готовиться к внешнему независимому оцениванию (ВНО). Кто-то самостоятельно, а некоторым помогают репетиторы. По словам педагогов, пробное тестирование помогает преодолеть страх перед будущими экзаменами, а также позволяет ознакомиться с тестами и правильно распределить свое время.

Так, 11-классник Дмитрий Шохов уже принял решение, что будет участвовать в пробном тестировании. «Потому что надо сдать хорошо основное. И есть небольшие переживания, по поводу того, как оно проходит. Потому что все-таки есть небольшой страх перед ВНО. От этого зависит дальнейшая жизнь», – говорит Дмитрий.

Как признается ученик выпускного класса Даниил Трухмаев, ходил на два пробных теста по украинскому и английскому языкам в прошлом году. Поэтому имеет опыт, и уже дает советы сверстникам.

«Преодолеть свой страх нужно. Не надо комплексовать. Нужно просто прийти и принять это как должное. Трудно повторять все, что выучили в 7 классе, 8. А так, если для этого определить нужное время, то реально подготовиться и сдать хорошо», – рассказывает Даниил.

Подростки признаются, что помогут и занятия с репетиторами. А еще хорошо, когда подбадривают учителя.

«И морально настраивают, и дают советы, как правильно распределить время. Как распределить свои силы и на что больше обратить внимание. Контрольные, самостоятельные по заданиям прошлых лет тоже помогают», – говорит ученица выпускного класса Анна Улановская.

Сами же педагоги уверены, пробное ВНО нужно сдавать. «Чтобы успокоиться, для того, чтобы узнать, что это не так страшно, как говорят. Чтобы увидеть эти тесты, распределить свое время при выполнении. Чтобы волнения не было, и оно не мешало ученику – это надо, конечно, пройти», – отметила директор гимназии-школы №27 Марина Ежаковская.

Стоимость пробного ВНО – 144 грн за предмет. Такое тестирование будет проходить 21 марта – по украинскому языку и литературе. Тестирование по второму предмету состоится – 28 марта.

«Достаточно адаптироваться в двух предметах – наиболее необходимых для ребенка. Плюс уникальная возможность проверить свой уровень знаний. Можно проверку провести до 23 марта. А результаты получить до 27», – рассказала методист методически консалтингового центра Анжелика Медведева.

Регистрация на пробное тестирование продлится до 24 января.

Источник: ТК «Сигма»